Cultura: Guadagno (M5s), lavoro agile fino a fine giugno per dipendenti Teatro di Roma

- I dipendenti del Teatro di Roma resteranno in lavoro agile fino a fine giugno. Lo riferisce con un post su Facebook la presidente M5s della commissione cultura di Roma, Eleonora Guadagno, a seguito della seduta di oggi della commissione. “Rispetto ai lavoratori la dirigenza del teatro (Teatro di Roma, ndr) e le rappresentanze sindacali ci hanno riferito di una riapertura di dialogo proprio la scorsa settimana. Per i dipendenti sarà prorogato lo smart working fino alla fine di giugno. Mentre per quel che riguarda il personale di sale, per il quale la Fis è stata attivata da aprile e non sin da subito a marzo, si cercheranno delle soluzioni per garantire i lavoratori per il periodo in cui sono rimasti scoperti di tutela, questo pomeriggio si svolgerà un incontro proprio sul tema.”(Rer)