Ue: premier greco Mitsotakis, fondo per la ripresa è "coraggioso"

- Il piano per la ripresa presentato oggi dalla Commissione europea è "coraggioso". Lo ha affermato il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, accogliendo con favore il Next Generation Ue che prevede l'erogazione di 750 miliardi di euro in sovvenzioni e prestiti ai paesi dell'Ue per aiutarli a riprendersi dall'impatto economica della pandemia di coronavirus. “Accogliamo con favore la coraggiosa proposta della Commissione per un pacchetto di 750 miliardi di euro, principalmente sotto forma di sovvenzioni finanziate tramite emissione di debito comune. E' stato alzato di molto il livello. Ora spetta al Consiglio dell'Ue cogliere l'occasione", ha scritto Mitsotakis. La Grecia dovrebbe ottenere 32 miliardi di euro del nuovo fondo per la ripresa, di cui 22,5 miliardi sarebbero sovvenzioni e 9,4 miliardi in prestiti. (Gra)