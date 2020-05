Sanità: commissione regionale lombarda approva risoluzione per creazione pancreas unit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prevenzione, diagnosi precoce e presa in carico del paziente rappresentano i cardini della lotta ai tumori. E hanno trovato un'applicazione efficiente nelle breast unit, il cui modello ora verrà applicato anche per quanto riguarda il tumore al pancreas, con la costituzione delle nuove pancreas unit". Così in una nota Emanuele Monti (Lega), presidente della III commissione Sanità e Politiche sociali di Regione Lombardia, promotore della risoluzione approvata oggi durante la seduta della commissione. "Le pancreas unit - spiega - verranno realizzate in centri specializzati che si caratterizzano sotto il profilo dell'eccellenza, della multidisciplinarietà e della competenza professionale con riferimento al carcinoma e alle altre neoplasie pancreatiche. Questo il primo punto della risoluzione, che poi impegna sempre la giunta a promuovere in sede di Conferenza Stato-Regioni un accordo con il governo per individuare risorse statali da riservare alla ricerca e alla cura del tumore al pancreas, prevedendone la destinazione proprio ai centri di eccellenza che si distinguono sotto il profilo della ricerca, studio e competenza professionale specifica in ambito di carcinoma pancreatico". (segue) (com)