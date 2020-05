Sanità: commissione regionale lombarda approva risoluzione per creazione pancreas unit (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I numeri relativi al tumore al pancreas rappresentano un'emergenza sanitaria - prosegue Monti - dal momento che si riscontra un incremento della patologia in tutto il mondo, e che attualmente in Italia rappresenta la terza causa di morte per tumori e le percentuali di sopravvivenza, a cinque anni, si attestano circa all'8 per cento. Inoltre la previsione è che nel 2030 sarà la seconda causa di morte per tumore". "Le cause della patologia sono ancora in parte sconosciute, salvo alcuni fattori di rischio quali il fumo, il diabete, l'obesità, l'eccessivo consumo di carne rossa o processata, l'abuso di alcool, la familiarità, la pancreatite cronica. Pertanto sarebbe opportuno implementare studi e ricerche tesi a focalizzarne le cause" sottolinea ancora. "È quindi fondamentale promuovere azioni di prevenzione e informazione tra la popolazione, oltre a favorire la ricerca preclinica e clinica sul carcinoma pancreatico che costituisce un'emergenza sanitaria. L'emendamento che ho presentato ed è stato approvato va proprio nella direzione di promuovere un percorso formativo rivolto alla medicina del territorio con lo scopo di una presa in carico precoce della patologia in sinergia con i centri di riferimento regionali" conclude Monti. (com)