Perù: coronavirus, leader di Sendero luminoso a possibili domiciliari per rischio contagio

- La giustizia peruviana ha accettato un ricorso che potrebbe permettere ad Abimael Guzman, 85enne fondatore della formazione armata Sendero Luminoso, di scontare la sua pena ai domiciliari. Una richiesta che i legali avevano presentato già il mese scorso, riportando le precarie condizioni di salute e il timore che in carcere potesse avere maggiori possibilità di contrarre il nuovo coronavirus. Il giudice Angel Romani ha segnalato che esiste "una minaccia sicura e imminente" per il diritto alla salute di Guzman, recluso dal 2006 nel carcere della Base navale di Callao, attualmente con un quadro di ipertensione. Le autorità carcerarie dovranno specificare se Guzman, noto come "Presidente Gonzalo" all'epoca della lotta armata, ha sintomi riconducibili alla Covid-19. (segue) (Brb)