Difesa: ministro Guerini, modernizzazione Forze armate garantisce sicurezza del paese

- La modernizzazione delle Forze armate garantisce la sicurezza dell’Italia e “il vantaggio tecnologico fa parte della nostra sovranità nazionale”. È quanto dichiarato dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in un’intervista rilasciata all’Atlantic Council, in cui il ministro ha fatto il punto sul rapporto dell'Italia con gli Stati Uniti e l'Alleanza transatlantica. “La pandemia che stiamo affrontando ha dimostrato che l'impensabile può accadere. Durante i periodi di recessione o crisi economiche, spesso si verifica un calo degli investimenti per la difesa”, ha dichiarato il ministro, rispondendo ad una domanda sugli investimenti per il settore della difesa. “Di fronte alla necessità di ridurre i disavanzi e riequilibrare i conti pubblici, esiste sempre il rischio che la difesa non sia percepita come una priorità. Pertanto, l'opinione pubblica deve essere consapevole che i tagli al bilancio della difesa incidono principalmente sugli investimenti in ricerca e sviluppo”, ha aggiunto il ministro, secondo cui eventuali tagli portano anche alla perdita di posti di lavoro altamente qualificati con ricadute anche sull'industria civile. “Per questo motivo, dobbiamo coinvolgere l'intero paese in un dibattito più ampio sulla difesa. I nostri cittadini dovrebbero essere persuasi che ci sia un pezzo di competitività dell'Italia nel settore e che il mantenimento dei programmi di approvvigionamento equivale a preservare la nostra capacità di difendere la nazione e il sistema di alleanze di cui facciamo parte”, ha proseguito il ministro. (segue) (Res)