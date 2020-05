Difesa: ministro Guerini, modernizzazione Forze armate garantisce sicurezza del paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al programma Joint Strike Fighter (Jsf) per la realizzazione del caccia F-35, il ministro ha sottolineato: “Il programma Jsf, iniziato venti anni fa, ha reso disponibile per le nostre Forze armate un velivolo di quinta generazione, il livello più alto di ciò che è disponibile oggi. Soprattutto, vorrei sottolineare che le risorse destinate alla difesa rappresentano una leva finanziaria straordinaria per il nostro sistema nazionale, nonché un investimento indispensabile per garantire la nostra sicurezza. Pertanto, in questa fase, dobbiamo sfruttare il pieno potenziale dell'industria della difesa nazionale, un settore che è certamente ricco di diverse piccole e medie imprese ma anche caratterizzato da due principali attori di riferimento, con una presenza internazionale rilevante. Il recente successo di Fincantieri negli Stati Uniti, che segue un'altra importante performance di Leonardo nello stesso mercato, ne è la prova migliore. Gli investimenti nella difesa sono uno strumento utile per perseguire la crescita e rilanciare il paese”. (segue) (Res)