Difesa: ministro Guerini, modernizzazione Forze armate garantisce sicurezza del paese (3)

- Parlando delle relazioni con gli Stati Uniti, Guerini ha sottolineato che gli aiuti della comunità internazionale all’Italia, tra cui Cina e Russia, durante la pandemia di coronavirus non hanno modificato il tradizionale “quadro di riferimento internazionale”. Il ministro ha osservato: “Siamo grati a tutti per l'aiuto, ma non ha nulla a che fare con i pilastri della nostra posizione euro-atlantica, che non cambiano”. Secondo Guerini, l’Italia e gli Stati Uniti hanno sempre avuto relazioni solide e di lunga data sia nella cooperazione militare che nella solidarietà reciproca, come ha dimostrato la pandemia di Covid-19. “Ho avuto l'opportunità di trasmettere a (segretario alla Difesa degli Stati Uniti) Esper la gratitudine del popolo e del governo italiani per l'aiuto ricevuto dagli Stati Uniti. La fratellanza che gli Stati Uniti hanno dimostrato ancora una volta ha testimoniato le relazioni molto radicate e molto solide che esistono tra i nostri paesi, entrambi i quali stanno affrontando una grave crisi di salute pubblica. Come partner e membri della stessa Alleanza, condividiamo gli stessi valori”. Per Guerini la cooperazione bilaterale tra Italia e Stati Uniti e la comune adesione alla Nato “sono e rimarranno un fattore fondamentale per affrontare le sfide che affrontiamo”. (Res)