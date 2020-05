Fase 2: Morelli (Lega), Sala su Sardegna continua campagna elettorale per se stesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sindaco usa gli strumenti del Comune per creare panico 'a titolo personale'". L'accusa, affidata a una nota, è del capogruppo della Lega al Consiglio comunale di Milano. "È gravissimo quanto detto dal Beppe 'Spritz' Sala che, incapace di gestire la città tra ciclabili assassine e spacciatori che quasi ammazzano reporter e giornalisti, si preoccupa della Sardegna. Con la lungimiranza che ha dimostrato nell'invitare milanesi e italiani all'aperitivo sui Navigli, Sala dovrebbe solo starsene zitto mentre un Governatore prepara l'accoglienza per il mese prossimo auspicando una regione Covid free mentre dalla Germania proprio gli amici di Sala preparano corridoi verso la Croazia per offrire nuove mete non italiane senza rischi pandemia", aggiunge Morelli. "Non si preoccupi Sala, che tra un mese ci saranno test efficaci e diffusi, non come la sua bugia sull'accordo con il Sacco su presunti test sierologici. Beppe Spritz sta dimostrando di essere un provincialotto proprio mentre cerca disperatamente di trovare uno strapuntino nazionale, un vero successo", conclude il capogruppo della Lega. (com)