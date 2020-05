Giustizia: Bernini (FI), riforma inutile senza separazione carriere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini rendo noto che "il presidente dell’Anm Poniz si dice favorevole a una riforma della giustizia, alla modifica del sistema elettorale del Csm e a rivedere i meccanismi di carriera dei magistrati, oltre che a spezzare i legami con la politica. Ma - osserva in una nota - per restituire credibilità a una magistratura che ha purtroppo dimostrato di non essere in grado di autoriformarsi è ineludibile separare le carriere tra giudici e pm: anche quel legame va spezzato per ottenere l’effettiva parità tra accusa e difesa che è la base del processo accusatorio".(Com)