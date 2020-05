Coronavirus: F. Sala, con app AllertaLom raggiunto il 13 per cento della popolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'applicazione di monitoraggio della Regione Lombardia, AllertaLom, è stato raggiunto il 13 per cento della popolazione. Lo ha dichiarato in collegamento da Palazzo Lombardia il vicepresidente regionale Fabrizio Sala: "La sanità richiede sempre più innovazione, l'abbiamo visto con la nostra app AllertaLom con la quale abbiamo raggiunto il 13 per cento della popolazione, e invitiamo la gente a continuare a compilare il questionario, che è un dato importantissimo, con cui abbiamo una fotografia ogni 24 ore di come si sta evolvendo la situazione. È importante che tecnologia e innovazione si mischino insieme alla ricerca sanitaria, con l'apporto di capitali pubblici e privati: questo è il sistema che viene utilizzato nelle aree dove la ricerca è più forte nel mondo ed è lo stesso che stiamo usando noi. Il Covid si vince attraverso la ricerca". Con l'applicazione è possibile quindi "avere una fotografia di come stanno andando i sintomi che possono essere Covid-19 - ha proseguito Sala - è un dato in più che abbiamo in un momento difficile in cui anche gli esperti a volte in tv dicono cose diverse. Fino a quando la scienza non confermerà al 100 per cento che cos'è questo Covid e come si combatte e finché non avremo un vaccino, noi dobbiamo prendere decisioni importanti nell'interesse dei nostri cittadini e ci dobbiamo basare anche sui dati". "L'aiuto che state dando a noi per prendere decisioni difficili ma importanti è un aiuto che ritorna a voi. Ogni applicazione può essere disponibile per altre 15 persone, chiedo ai giovani di poter aiutare chi non ha dimestichezza con gli smartphone, è importante perché ci aiutate a non sbagliare", ha concluso il vicepresidente. (Rem)