Ue: Gentiloni, piano per ripresa è svolta, ottimista su lavoro per trovare compromesso con Stati membri

- Il piano per la ripresa proposto dalla Commissione europea, il Next Generation Eu, è una svolta, una dimostrazione di solidarietà straordinaria. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, a margine della conferenza stampa di presentazione del Next Generation Eu della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Gentiloni si è detto ottimista circa il lavoro delle prossime settimane per trovare un punto di equilibrio e di compromesso con i paesi membri. "Credo sia una svolta da parte della Commissione europea e mi auguro di tutte le istituzioni europee: a una crisi senza precedenti si risponde in modo rapido e con uno strumento economicamente molto, molto rilevante. Credo che questo sia una dimostrazione di solidarietà e anche di comune interesse, non è solo una solidarietà umanitaria. E' l'idea che un intervento comune di 750 miliardi di euro può contribuire a rilanciare l'insieme dell'economia europea. E mi auguro che questo sia un fatto storico anche per l'avvenire dell'Europa", ha aggiunto. "Il fatto straordinario - ha proseguito - è che parliamo della Commissione europea che va sui mercati emettendo titoli che finanziano dei progetti, degli investimenti, dei piani di ripresa. Noi siamo abituati a una politica economica europea che è fatta prevalentemente di sorveglianza dei tetti, dei limiti. Ed è senza precedenti, invece - ha proseguito - il fatto che la politica economica europea disponga di un suo volume di fuoco, perché la politica economica europea adesso può finanziare investimenti, riforme, spese indirizzate alla transizione ecologica, all'evoluzione digitale, nei diversi paesi e credo che qui ci sia davvero un fatto di grandissima novità", Si tratta, per Gentiloni, di "una prova di solidarietà straordinaria. Questa è la proposta della Commissione europea. Ora la nostra ambizione è che questo piano per la nuova generazione, così lo abbiamo voluto definire, abbia il consenso che merita tra i diversi paesi. E trovare un punto di equilibrio e di compromesso sarà lo sforzo delle prossime settimane. Ma io sono ottimista", ha concluso. (Beb)