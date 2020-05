Ue: Gentiloni, Italia paese che più di altri beneficerà di Next Generation Eu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è il paese che più di altri beneficerà del programma per la ripresa delineato dalla Commissione europea, il Next Generation Eu. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, a margine della conferenza stampa di presentazione del piano. "L'Italia è stata senz'altro, insieme alla Spagna, uno dei paesi più colpiti. Ma, al di là dell'impatto della pandemia, che in fondo ha investito tutti i paesi europei, l'Italia è uno dei paesi che maggiormente ha bisogno in questo momento di sostegno per evitare di rimanere indietro, per evitare che le proprie imprese perdano competitività, perché non ha le stesse capacità di bilancio di altri paesi perché ha un debito più ragguardevole", ha detto. "E quindi non deve sorprendere che l'Italia sia il paese che più degli altri beneficerà di questo importantissimo Recovery fund e credo che questa consapevolezza dell'importanza della solidarietà e del sostegno all'Italia, alla Spagna e agli altri paesi più colpiti, sia un altro dato caratteristico di questa operazione", ha aggiunto. "C'è molta consapevolezza del fatto che bisogna uscire insieme da una crisi che non può avere vincitori e vinti, ma deve vedere tutti i paesi affrontarla insieme. Intendiamoci: la proposta della Commissione europea è solida, con basi scientifiche ed economiche molto robuste, il che non vuol dire che la discussione con i diversi paesi sarà una discussione semplice. Oggi, la proposta della Commissione europea fa partire un percorso che deve concludersi con una approvazione definitiva da parte dei paesi membri. Però, diciamo la verità, il livello di questa partenza è un livello molto, molto significativo", ha spiegato. (segue) (Beb)