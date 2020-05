Speciale infrastrutture: Brasile, università Usa prevede 125 mila morti entro agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di decessi per Covid-19 in Brasile dovrebbe aumentare di cinque volte entro i primi di agosto, superando quota 125 mila. Lo sostiene un rapporto dell'Institute for Health Metrics and Evaluation (Ihme) dell'Università di Washington (Usa), avvertendo della necessità di interventi di sanità pubblica più incisivi. "Il Brasile dovrebbe seguire l'esempio di Wuhan, in Cina, così come quello dell'Italia, della Spagna e di New York e imporre misure di distanziamento sociale più ampie per controllare l'epidemia che sta crescendo rapidamente e ridurre l'intensità di trasmissione del coronavirus", ha affermato il direttore del Ihme, Christopher Murray. "Senza queste misure, il modello matematico sviluppato dall'istituto mostra che il numero delle morti dovrebbe continuare ad aumentare fino a metà luglio, momento in cui ci sarà anche una mancanza di infrastrutture ospedaliere sufficienti per tutti i malati". Ad oggi sono 24.512 i morti per patologie riconducibili al contagio da nuovo coronavirus in Brasile. Il numero complessivo di contagi, sommando i dati forniti dai dipartimenti della Salute degli stati, è salito ad almeno 391.222 casi. (Brb)