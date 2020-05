Usa: Wall Street apre in rialzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gi indici azionari di Wall Street hanno aperto in rialzo oggi, 27 maggio, dopo la graduale ripresa dell'attività commerciale a livello globale. L’indice Dow Jones ha aperto a 25.298,63 punti, in rialzo di 303,52 (1,21 per cento), mentre l’indice Standard & Poor 500 (S&P 500) ha aperto a 3.015,65, in rialzo di 23,88 punti (0,80 per cento), mentre il Nasdaq ha guadagnato 5,90 punti, (0,06 per cento) attestandosi a 9.346,12 punti.(Nys)