Cina: Everest, squadra di specialisti ha raggiunto il picco per la misurazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Otto specialisti cinesi hanno raggiunto la vetta del Monte Everest per le operazioni di misurazione della vetta più alta del mondo. Secondo quanto riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", il gruppo è arrivato al campo intorno alle 15.40 di ieri, martedì 26 maggio, a un'altitudine di 8.300 metri, e ha riposato per circa dieci ore. Nel frattempo, sei guide alpine hanno raggiunto la vetta e hanno finito di installare le strutture necessarie per la missione. A 8.600 metri di altezza, la squadra salirà attraverso il "secondo gradino", una parete quasi verticale di diversi metri di altezza ed estremamente difficile da scalare, anche per gli scalatori professionisti. Nel 1975 un gruppo di alpinisti cinesi collocò una "scala cinese" semipermanente, composta da diverse scale metalliche che riducono la difficoltà di arrampicata. La "scala cinese" è stata sostituita da nuove scale al "secondo gradino" per aiutare gli scalatori. La Cina ha avviato un nuovo ciclo di misurazioni per determinare l'altezza del Monte Everest il 30 aprile, ma il maltempo ha ritardato due volte i piani per raggiungere la vetta. Dalla fondazione della Repubblica Popolare Cinese nel 1949, i rilevatori cinesi hanno condotto sei cicli di misurazioni in scala e ricerche scientifiche sul Monte Everest e hanno pubblicato due volte l'altezza del picco nel 1975 e nel 2005, rispettivamente di 8.848,13 e di 8,844,43 metri.(Cip)