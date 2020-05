Slovacchia: in aumento beneficiari aiuti di Stato per aziende e lavoratori autonomi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di aprile è aumentato il volume degli aiuti forniti dalle autorità slovacche per le aziende e per i lavoratori autonomi. Lo ha annunciato oggi il ministro del Lavoro slovacco Milan Krajniak, in seguito alla riunione del governo sul tema. Solo nel mese scorso sono stati versati 55 milioni di euro e dall'inizio della pandemia è stato stanziato un totale di 228 milioni di euro per il sostegno a imprese e lavoratori autonomi. (Vap)