Carabiniere ucciso: manca video aggressione, Hjorth avrebbe scelto luogo senza telecamere

- Per la ricostruzione dei fatti accaduti la notte tra il 25 e il 26 luglio nel quartiere Prati di Roma, quando venne ucciso il vicebrigadiere Cercello Rega, il colonnello D'Aloia, comandante del nucleo investigativo di Roma, ha fatto ricorso alle immagini registrate, quella sera, dalle telecamere disseminate nella zona. Al "film" manca solamente la scena dell'aggressione, questo perché, secondo l'accusa, Natale Hjorth, prima di dare l'appuntamento a Brugiadelli, lo spacciatore a cui avevano portato via la borsa, esce da solo per trovare un luogo adatto in cui non vi fossero telecamere. Nelle immagini viste oggi in aula, si sarebbe visto come Natale Hjorth, prima dell'aggressione, ha seguito un percorso guardando la disposizione delle telecamere. (Rer)