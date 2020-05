Ue: Fassina (Leu), proposta Commissione utile, ma Bce rimane decisiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta della Commissione europea è un "passo avanti sul piano politico" e un "utile contributo all'economia". Lo afferma il deputato di Liberi e uguali Stefano Fassina che in una nota eccepisce: "Ma, in primo luogo è una proposta che deve andare all'approvazione del Consiglio europeo. Inoltre, i numeri non sono quello che sembrano: si riferiscono a un orizzonte pluriennale, riguardano i 27 Stati membri e i prestiti, senza golden rule, allargano deficit e debito. In sintesi, i maggiori investimenti attribuiti al 'Recovery instrument' non compensano neppure la caduta avvenuta negli anni scorsi e aggravata dagli effetti del Covid-19. Insomma - sintetizza Fassina - le proposte della Commissione lasciano totalmente aperta la questione decisiva per l'Eurozona e in particolare per l'Italia: la sostenibilità del debito pubblico. La svolta politica ed economica può soltanto arrivare dalla Bce attraverso un significativo ed asimmetrico ampliamento degli acquisti e la sterilizzazione dei Titoli di Stato acquistati dalle banche centrali nazionali. Il sostegno politico a Francoforte deve - conclude - essere la priorità, tanto più nel quadro determinato dalla sentenza della Corte costituzionale tedesca".(Com)