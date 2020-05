Ue: De Micheli su Recovery fund, segnale molto forte, utile anche ai trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta della Commissione europea per un piano di rilancio economico da 750 miliardi di euro, "è un segnale molto forte": lo scrive su Twitter il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli. "Da europeista ho sempre sognato una svolta per il nostro continente. Con il Recovery fund proposto oggi dalla Commissione europea arriva un segnale molto forte, utile anche ai trasporti. L’Italia è protagonista Per ripartire insieme, più forti", commenta De Micheli. (Rin)