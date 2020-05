Difesa: Romania, presentata nuova strategia nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania deve difendere i propri cittadini ovunque si trovino, garantire la loro sicurezza, rispettare i loro diritti e mettere le istituzioni pubbliche al loro servizio. Lo ha detto oggi il presidente romeno Klaus Iohannis in una conferenza alla fine della presentazione della nuova strategia di difesa nazionale, approvata dal Consiglio supremo della Difesa. Il progetto di strategia di difesa nazionale per il periodo 2020-2024 si basa sul concetto di un paese "che attraverso forti istituzioni democratiche, protegge e difende tutti i suoi cittadini", ha affermato il presidente Klaus Iohannis. "La nuova strategia fornisce le risposte alle domande chiave relative ai nostri obiettivi nazionali prioritari per garantire la sicurezza della Romania e dei suoi cittadini e mostra cosa dobbiamo fare per raggiungerli. Le politiche pubbliche nel campo della sicurezza nazionale saranno progettate e attuate con il cittadino come beneficiario finale, perché ogni romeno deve sentire di vivere in un ambiente sicuro e fidarsi che le istituzioni lo proteggano e proteggano ", ha affermato il presidente sottolineando che la strategia è stata elaborata nel contesto di una pandemia "che ha colpito tutti i paesi del mondo e ha scatenato una profonda crisi economica". (segue) (Rob)