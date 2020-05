Difesa: Romania, presentata nuova strategia nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente, in queste condizioni speciali, "i rapporti di potere tra attori globali sono interrotti", il che aumenta la "volatilità e imprevedibilità, già accentuata" dell'ambiente di sicurezza internazionale. "La Romania ha dovuto affrontare questa pandemia in breve tempo, e la prospettiva di un'evoluzione ciclica del virus costringe lo stato romeno a proseguire le misure per aumentare la capacità di gestire tale crisi su più livelli: medico, ordine pubblico, dal punto di vista il sistema educativo, la fornitura di servizi pubblici e soprattutto in termini di una crescita della resilienza economica", ha affermato il presidente. Iohannis ha sottolineato che la strategia nazionale per la difesa per il periodo 2020-2024 opera con lo stesso concetto di sicurezza nazionale estesa, introdotto e definito nel documento precedente. (segue) (Rob)