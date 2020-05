Difesa: Romania, presentata nuova strategia nazionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre alla difesa armata, la strategia copre altre dimensioni, come la politica estera, l'ordine pubblico, l'istruzione, la salute, l'economia, l'ambiente, la sicurezza energetica o la sicurezza informatica. "Abbiamo pensato a questa strategia come uno strumento che sostiene una visione e una direzione nel campo della sicurezza nazionale per quanto riguarda il cittadino, la società nel suo insieme e le istituzioni statali", ha spiegato Iohannis. Il partenariato strategico con gli Stati Uniti, l'adesione alla Nato e l'Unione europea sono "riaffermati come pilastri della nostra politica estera e di sicurezza. Allo stesso tempo, la strategia di sicurezza nazionale per i prossimi quattro anni prevede un nuovo approccio e propone una gestione delle questioni di sicurezza nazionale con un'enfasi sulla gestione integrata di rischi, minacce e vulnerabilità. È un cambio di paradigma globale che tiene conto degli sviluppi nella regione, del deterioramento delle relazioni tra Nato e Federazione Russa, della proliferazione del terrorismo, delle minacce ibride e informatiche, nonché di altre sfide", ha concluso Iohannis. (Rob)