Nuova accusa di Trump all'amministrazione Obama: "Ha spiato me e il Senato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha nuovamente attaccato l’amministrazione del suo predecessore Barack Obama accusandola di “spionaggio” nei confronti suoi e del Senato Usa. “Nuovi documenti chiariscono che l'amministrazione Obama ha spiato, in un modo senza precedenti, sulla campagna di Trump e non solo, e persino sul Senato degli Stati Uniti. Nessuno avrebbe mai creduto che questo livello di illegalità e corruzione si sarebbe verificato nei nostri splendidi Stati Uniti!”, ha scritto Trump su Twitter.Il riferimento è a quello che lo stesso presidente Usa ha ribattezzato “Obamagate”, ovvero la controinchiesta del dipartimento di Giustizia sul Russiagate che vede coinvolti Obama e il suo ex vice Joe Biden, attuale candidato democratico alla corsa per le presidenziali di novembre. Il presidente Donald Trump nelle ultime settimane ha ripetutamente fatto riferimento a un presunto scandalo ribattezzato “Obamagate”, ovvero proponendo la teoria secondo cui dietro il tentativo di incastrare l’ex consigliere per la Sicurezza nazionale Michael Flynn – dichiaratosi colpevole nel 2017 di aver mentito all’Fbi sui suoi contatti con l’allora ambasciatore della Russia a Washington Sergej Kisljak – ci sarebbe proprio l’ex presidente Obama. La vicenda ha conosciuto un nuovo sviluppo nelle scorse settimane dopo che il direttore ad interim dell’Intelligence nazionale (Dni), Richard Grenell, ha inviato a due senatori repubblicani una lista di 39 ex funzionari dell’amministrazione Obama potenzialmente coinvolti nel presunto complotto.(Nys)