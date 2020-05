Roma Municipio IV: Gasparri (FI), illegittimo incarico conferito da Raggi a presidente sfiduciata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Maurizio Gasparri, commissario di Forza Italia per Roma Capitale con una lettera ha chiesto al prefetto di Roma "di valutare la legittimità dell'ordinanza della sindaca con la quale viene conferito a Roberta Della Casa, presidente sfiduciata all'unanimità dal consiglio del IV Municipio, l'incarico di collaboratrice di Raggi, per 'documentati requisiti professionali' che però non sono riscontrabili nel curriculum vitae pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale". In una nota Gasparri spiega: "Al contrario, la mozione di sfiducia del 13 maggio scorso a Della Casa ha ampiamente dimostrato l'assoluta incapacità politico-amministrativa della presidente. L'ordinanza del Campidoglio, tra l'altro, è priva della rubricazione e della numerazione e, circostanza incredibile, risulta mancante della disciplinare d'incarico. La cronaca di queste ore registra, poi, l'atteggiamento provocatorio adottato dalla Della Casa e da ex assessori e candidati al IV Municipio, i quali con assoluta impunità, hanno postato su Facebook, immagini che riprendevano quell'allegra compagnia all'interno del mercato comunale Portonaccio II, nelle fasi di allestimento di un box destinato al mercato sociale, inaugurato ieri da Raggi. A che titolo e con quale mandato queste persone erano lì? E ancora - prosegue Gasparri -, dalle immagini emerge che i protagonisti di questa vicenda, erano privi dei dispositivi di sicurezza previsti per il contenimento dei contagi. Una circostanza inaccettabile, per la quale abbiamo chiesto la trasmissione degli atti al comandante della Polizia locale del IV Municipio per la contestazione e l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Si faccia luce - conclude - su questa vicenda che offende i principi democratici e il senso civico mostrato dai cittadini romani in questi giorni di emergenza". (Com)