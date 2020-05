Speciale infrastrutture: Raggi, iniziati i lavori per nuovo collettore fognario di Ponte Ladrone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi vorrei dare una buona notizia ai cittadini che vivono nella zona sud di Roma. Sono iniziati, infatti, i lavori per il nuovo collettore fognario Ponte Ladrone, un’infrastruttura fondamentale che consentirà di eliminare alcuni scarichi non a norma ed ottimizzare il sistema fognario di zone molto popolose come Vitinia, Casal Bernocchi, Malafede e Ponte Ladrone collegandole direttamente al depuratore di Roma sud". Lo afferma, in un post su Facebook, il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Saranno più di 70 mila i cittadini che tra il IX e X Municipio beneficeranno di questo intervento, che sarà completato da Acea entro il mese di giugno del 2022. Stiamo affrontando un problema molto sentito dal territorio, che attende una soluzione da più di 30 anni, anche con l’obiettivo di un risanamento ambientale visto che alcune zone di quest’area sono completamente prive di reti fognarie - continua la prima cittadina di Roma -. Ringrazio il dipartimento Lavori pubblici di Roma Capitale (Simu), l’assessora alle Infrastrutture Linda Meleo e la presidente della commissione Lavori pubblici Alessandra Agnello per aver seguito tutte le procedure amministrative fino alla consegna dei lavori. Nei giorni scorsi Acea ha completato i primi scavi. Roma ha bisogno di queste grandi opere infrastrutturali e stiamo investendo molto per garantire ai cittadini i servizi essenziali su tutto il territorio, senza distinzione tra centro e periferie", conclude Virginia Raggi. (Rer)