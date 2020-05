Speciale infrastrutture: Russia, il governo sta preparando un piano di ripresa economica da 103 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano per la ripresa economica predisposto dal governo della Federazione Russa, che dovrebbe essere presentato all'amministrazione presidenziale il primo giugno, ammonta a circa 8 mila miliardi di rubli (103 miliardi di euro) per il periodo 2020-2021. Lo ha reso noto il quotidiano "Vedomosti" citando la bozza del documento. Il piano graverà sul bilancio per circa 6 mila miliardi di rubli (77 miliardi di euro) fra spese ed entrate mancate, mentre altri 2 mila miliardi di rubli (circa 25 miliardi di euro) saranno investimenti nel comparto delle infrastrutture, anche attraverso fonti extra budget. Altri 700 miliardi di rubli (9 miliardi di euro) sono iniziative ancora non pianificate. Oltre 1.500 miliardi di rubli (19,3 miliardi di euro) sono destinati a sostenere varie industrie e mille miliardi di rubli (12,8 miliardi di euro) andranno alle regioni. La bozza non prevede forme di sostegno specifico destinate alle piccole e medie imprese (Pmi). Entro la fine del 2021, le autorità prevedono di ridurre la disoccupazione al 5 per cento, rispetto all'attuale 5,8 per cento e raggiungere tassi di crescita economica fino al 2,5 per cento. Gli investimenti dovrebbero crescere fino al 4,5 per cento, i salari reali di almeno 2,5 per cento, la percentuale della popolazione con redditi inferiori al minimo di sussistenza dovrebbe essere inferiore rispetto al livello raggiunto nel 2019 (13 per cento). (Rum)