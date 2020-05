Speciale infrastrutture: Cina-India, ministero Esteri Pechino, situazione al confine è "stabile e sotto controllo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La recente visita del generale Manoj Mukund Naravane, capo di Stato maggiore dell’Esercito indiano, nel Ladakh ha confermato l’alto livello di allerta. Naravane sta ora presiedendo la Conferenza dei comandanti, iniziata oggi e della durata di tre giorni, che con ogni probabilità avrà tra i temi principali lo stallo al confine. La questione è stata affrontata in una riunione di alto livello tra il primo ministro, Narendra Modi, il consigliere per la Sicurezza nazionale, Ajit Doval, e il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Bipin Rawat. Il ministro della Difesa, Rajnath Singh, si è riunito con i capi di Stato maggiore delle tre forze armate. Secondo quanto trapelato sulla stampa indiana, all’origine della recente tensione c’è un ponte strategico costruito vicino Daulat Beg Oldi (Dbo), l’ultimo posto militare a sud del passo del Karakorum. Più in generale, negli ultimi anni l’India ha esteso e migliorato le infrastrutture alla frontiera per la mobilità delle due truppe. L’anno scorso, ad esempio, è stata completata la strada Darbuk-Shyok-Daulat Beg Oldi (Dsdbo), costruita dall’Organizzazione delle strade di confine (Bro) che fa capo al ministero della Difesa: la via, lunga 255 chilometri, con 37 ponti, si snoda quasi parallelamente alla linea effettiva di controllo. Nel Ladakh e nell’Arunachal Pradesh, inoltre, nell’ultimo decennio sono stati riattivati diversi campi d’aviazione temporanei (Agl, Advanced Landing Ground). (Cip)