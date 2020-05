Speciale infrastrutture: Astorre (Pd), bene 46 milioni da ministero a Lazio per flotta green e sicura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le risorse messe in campo dal ministero Infrastrutture e trasporti e destinate al Lazio rappresentano un investimento importante per il trasporto pubblico locale e regionale, che sarà sempre più sicuro e green". Cosi in un comunicato il segretario del Pd Lazio, Bruno Astorre, membro della commissione Trasporti di Palazzo Madama, in merito al fondo di 46 milioni di euro, sbloccato dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, per acquistare nuovi autobus del trasporto pubblico locale e regionale fino al 2024. "L'immissione di nuovi mezzi, ecologicamente sostenibili e tecnologicamente all'avanguardia, consentirà fin da subito, grazie alle procedure che consentono un rapido utilizzo delle risorse, di disporre di una mobilità più sicura, anche per contrastare l'epidemia Covid 19, e nello stesso tempo – conclude Astorre - in grado di rispettare l'ambiente con basse emissioni di gas di scarico". (Com)