Speciale infrastrutture: Frosinone, Consiglio provinciale approva bilancio di previsione 2020

- La seduta odierna di Consiglio provinciale di Frosinone ha approvato all'unanimità il bilancio di previsione 2020, insieme a quello pluriennale 2020/2022. Nel salone di rappresentanza, dove l'assise si è svolta secondo le misure di sicurezza stabilite dalla normativa anti-Covid, sono stati adottati anche il Dup (Documento unico di programmazione) e la delibera relativa alla rinegoziazione dei mutui con Cassa Depositi e Prestiti. "Lo strumento contabile - si legge in una nota della Provincia di Frosinone - arriva in un momento di enormi difficoltà per l'intero territorio e gli enti locali a causa della pandemia che ha costretto l'intero Paese a uno stop forzato con conseguenti criticità prima sanitarie e ora soprattutto socio-economiche. È per questo che il bilancio di previsione 2020 rappresenta uno sforzo poderoso soprattutto in quei settori strategici, di competenza della Provincia, come edilizia scolastica, viabilità e ambiente. Un piano straordinario da quasi 50 milioni di euro, in cui sono contenuti interventi fondamentali che confermano il ruolo centrale di interlocuzione con il Governo e collegamento con i territori, svolto dalla Provincia nella fase emergenziale tuttora in corso". "Gli oltre 28 milioni di euro destinati all'edilizia scolastica, i 12 milioni di euro stanziati per la viabilità e i 6 milioni di euro che saranno investiti nel settore ambiente – commenta il presidente della Provincia, Antonio Pompeo, nella relazione di presentazione del documento contabile - racchiudono, innanzitutto, una visione politica di estrema responsabilità e consapevolezza nei confronti del territorio e dei suoi abitanti, la cui qualità di vita non può prescindere da strutture scolastiche sicure e all'avanguardia, collegamenti e infrastrutture viarie moderne ed efficienti e, ora più che mai, da una politica green mirata alla salvaguardia dell'ecosistema, alla mobilità sostenibile e a un'economia circolare che tuteli l'ambiente in cui viviamo". (Com)