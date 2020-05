Speciale infrastrutture: "RipartiLombardia" arriva a Bergamo per incontrare rappresentanti categorie produttive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi, al termine dell’appuntamento bergamasco di #RipartiLombardia, un tour istituzionale attraverso le realtà provinciali lombarde per acquisire direttamente dal territorio una fotografia concreta e reale della situazione dei diversi settori economici e produttivi ha dichiarato: "La necessità e l'urgenza di investire sulle nuove infrastrutture e sostenere il comparto edilizio, il rilancio del turismo attraverso misure concrete e politiche di sostegno mirate a valorizzare lo straordinario patrimonio naturale e montano sono alcuni dei temi emersi. È stato un incontro estremamente positivo, che ha visto una partecipazione e una adesione significativa del territorio con tanti contributi e spunti di grande interesse di cui terremo sicuramente conto, con l'obiettivo di sviluppare una collaborazione sempre maggiore tra istituzioni, imprese e parti sociali. Imprese e categorie produttive ci chiedono anche bandi più snelli, maggiore semplificazione amministrativa e tempi di pagamento certi, tutti temi sui quali siamo da tempo impegnati e su cui oggi dobbiamo lavorare ancora di più. Con questa iniziativa vogliamo cogliere in tempo reale le richieste e le esigenze dei territori: oggi a Bergamo abbiamo voluto dare, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza, un segnale e un messaggio forte di ripartenza insieme". L’iniziativa, promossa dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, è stata ospitata questa mattina nell’Auditorium Ermanno Olmi della Provincia di Bergamo, dove il Presidente Alessandro Fermi e i componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale hanno incontrato i rappresentanti delle categorie economiche e produttive bergamasche appositamente invitati per l’occasione. Erano presenti la Vice Presidente del Consiglio regionale Francesca Brianza (Lega) e i Consiglieri Segretari Giovanni Malanchini (Lega) e Dario Violi (M5Stelle): sono intervenuti il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori e il prefetto Enrico Ricci, erano presenti i Consiglieri regionali Roberto Anelli e Monica Mazzoleni (Lega), Paolo Franco (Gruppo Misto), Jacopo Scandella (PD) e Niccolò Carretta (Lombardi Civici Europeisti). A fare gli onori di casa il Presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli. (Com)