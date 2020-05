Roma: taglia tre ulivi per dispetto a ristoratore, denunciato 67enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha tagliato tre alberi d'ulivo per fare un dispetto ad un ristoratore di via della Lungaretta a Roma. L'autore dell'atto vandalico sarebbe stato, secondo i carabinieri, un 67enne senza fissa dimora che, nella notte tra il 23 e il 24 maggio, armato di seghetto, ha tagliato gli alberi piantati tempo prima dal ristoratore. Ad incastrarlo sono state le immagini registrate da una telecamera. L'uomo è stato denunciato per danneggiamento e per porto abusivo di oggetto atto a offendere. (Rer)