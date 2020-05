Italia-Ue: Crimi, bene proposta Commissione europea di Recovery fund da 750 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo politico del Movimento 5 stelle, Vito Crimi, dichiara: "Bene la proposta della Commissione europea di un Recovery fund da 750 miliardi. Auspichiamo che questo risultato venga confermato dall'eurosummit - continua il viceministro all'Interno su Facebook - dove il presidente Giuseppe Conte porterà le linee di intervento per il rilancio dell'Italia, che condividiamo in modo convinto. Sulla necessità di una riforma fiscale, il Movimento 5 stelle la ritiene necessaria e siamo già da tempo al lavoro per definire la proposta. Gli investimenti per la digitalizzazione e la transizione verde sono da sempre obiettivi che vogliamo realizzare". Il senatore del M5s, poi, prosegue: "Possiamo davvero riprogettare un'Italia in chiave green e smart. Una cosa resta chiara: le uniche riforme possibili possono essere solo quelle dettate dai bisogni dei cittadini. L'Europa si sta dimostrando non solo un'unione, ma quella comunità che noi vogliamo e di cui tutti abbiamo bisogno. Non abbassiamo la guardia - conclude Crimi - e andiamo avanti". (Rin)