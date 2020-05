Lazio: Porrello (M5s), al porto Civitavecchia non giustificabile cassa integrazione a lavoratori Pas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al porto di Civitavecchia non è giusto che i lavoratori della Port autority security (Pas) vengano messi in cassa integrazione. Lo dichiara, in una nota, Devid Porrello, consigliere M5s Lazio e vicepresidente del Consiglio regionale. "Quanto sta accadendo al porto di Civitavecchia sembra il soggetto di un brutto film, con i lavoratori in cassa integrazione e il presidente dell'Autorità portuale che al mattino diffonde le sue previsioni a tinte fosche sul futuro dello scalo e la sera si spartisce i premi di produzione con i propri dirigenti - aggiunge Porrello -. Civitavecchia va a gonfie vele verso un burrone occupazionale, causato anche da una classe dirigente che si premia ma che per anni non ha fatto nulla oltre beneficiare di quella manna dal cielo che sono stati i turisti crocieristi, senza sviluppare altri settori portuali e lasciando il grosso dello scarico e movimentazione merci ad altre realtà tirreniche che, infatti, non stanno pagando lo stesso altissimo prezzo al Covid-19. Non è giusto che i lavoratori debbano sottostare alle decisione dell'Autorità portuale e della Port autority security (Pas) di metterli in cassa integrazione mentre i dirigenti aggiungono benefit ai loro già sostanziosi emolumenti. Durante la commissione trasporti regionale ho chiesto le motivazioni di questa decisione al presidente Di Majo a fronte di un risparmio irrisorio, circa 150mila euro rispetto ai 20 milioni di mancate entrate per l'emergenza, ma non c'è stata una risposta soddisfacente per me e per le famiglie dei lavoratori". (segue) (Com)