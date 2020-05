Lazio: Porrello (M5s), al porto Civitavecchia non giustificabile cassa integrazione a lavoratori Pas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Spagna - continua il consigliere del M5s Lazio Devid Porrello - il ministero dei Trasporti ha concesso ai traghetti provenienti dall'Italia una deroga al divieto di attracco ancora vigente per le navi da crociera, una riapertura delle rotte che interesserà anche il ferry che salpa da Civitavecchia diretto a Barcellona insieme a tutti gli altri collegamenti con i porti italiani. Viste le necessarie procedure di sicurezza a terra questa dovrebbe essere una buona notizia per tutti i lavoratori del porto e dell'indotto, perché la cassa integrazione deve essere un sostegno temporaneo, per questo mi auguro che l'autorità portuale metta in campo risorse e progettazione per far ripartire il servizio in totale sicurezza per dipendenti, equipaggi e passeggeri. Si sta creando - conclude Porrello - una frattura insanabile tra la dirigenza del porto, i lavoratori e la città, per il bene di tutti mi auguro quindi una rapida inversione di tendenza, anche nei comportamenti, da parte di chi amministra una risorsa preziosa per tutta la regione". (Com)