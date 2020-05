Fase 2: De Priamo-Masi (Fd'I), piano spiagge Raggi è ko definitivo per litorale romano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo in Assemblea capitolina di Fd'I Andrea De Priamo e il consigliere del X Municipio Mariacristina Masi, in una nota commentano il piano spiagge per l'estate, presentato da Virginia Raggi, sindaco di Roma. "Siamo esterrefatti da quello che abbiamo appreso in conferenza stampa sulla stagione balneare di Roma 2020. Rifiutando ogni confronto con le opposizioni - spiegano - la sindaca di Roma e la presidente Di Pillo, alla presenza del factotum Ferrara, hanno annunciato l'intenzione di pedonalizzare un tratto molto lungo del Lungomare, dalla rotonda all'altezza di via Sangallo, senza però spiegare nel dettaglio quale sarà il piano alternativo della viabilità e come si recupereranno i parcheggi che andranno persi". "In più l'entità dei rinforzi della Polizia locale dal centro - proseguono ancora De Priamo e Masi - dovrà essere sicuramente molto ingente per controllare la situazione e date le ultime decisioni in merito alle assunzioni dubitiamo della affidabilità del Campidoglio. Si rischierà così di isolare parte di Ostia e con l'arrivo dei chioschi ananas si darà il definitivo colpo di grazia al commercio locale. Altro che rivoluzione gentile, è il ko definitivo per il litorale di Roma, che la Raggi vede come serbatoio di consensi, ma su cui non investe per favorirne lo sviluppo. Continueremo a incalzare per ottenere qualche chiarimento, secondo noi ci sono seri problemi di sicurezza stradale che dovranno essere affrontati e su cui siamo pronti a presentare un esposto. Siamo molto preoccupati anche per le ripercussioni sul traffico interno e non abbiamo intenzione di lasciare che Ostia diventi un inferno". (Com)