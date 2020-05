Libia: forze Haftar, “abbattuto un drone Predator a Bani Walid”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze del generale libico Khalifa Haftar hanno annunciato di aver abbattuto oggi un drone di fabbricazione statunitense Predator che sorvolava la città di Bani Walid, roccaforte della tribù dei Warfalla, circa 150 chilometri a sud-est di Tripoli e circa 125 chilometri a sud-ovest di Misurata. Un ufficiale delle forze di Haftar, Abdel Hamid al Dawi, ha spiegato ai media libici che oggi sono stati abbattuti tre droni: due nei dintorni di Bani Walid e uno a Gharian, circa 80 chilometri a sud di Tripoli. Uno dei velivoli abbattuti però sarebbe un Predator, un drone di gran lunga più evoluto di quelli di fabbricazione turca normalmente usati dalle forze alleate al Governo libico di accordo nazionale del premier Fayez al Sarraj. L’informazione è al momento priva di conferme, ma non sarebbe la prima volta che velivolo simile viene abbattuto in Libia. Lo scorso novembre un MQ-9 “Predator B” appartenente al Gruppo velivoli teleguidati del 32/o Stormo dell’Aeronautica militare italiana era stato abbattuto in Libia non lontano da Tarhuna, roccaforte del general Haftar in Cirenaica. Questo tipo di velivoli a pilotaggio remoto può volare a una velocità superiore ai 400 chilometri orari a media e ad alta quota. I Predator vengono utilizzati sia in ambito marittimo che terrestre, sia nelle operazioni di pattugliamento, ricerca e soccorso, sia per intelligence, sorveglianza, acquisizione di bersagli e ricognizione. (Lit)