Migranti: Bellanova, regolarizzazione aiuta imprese di qualità

- Le regolarizzazioni temporanee dei lavoratori stranieri del settore agricolo previste dal decreto Rilancio aiutano le imprese che puntano sulla qualità. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova nel corso di un’audizione davanti al Comitato Schengen. "Quelle aziende agricole e alimentari che, rivendicando il valore sociale dell'impresa, hanno scelto un posizionamento sui mercati interni e globali basato su qualità ed eccellenza meritano tutta la nostra attenzione e noi dobbiamo essere capaci di difenderle dalla competizione sleale sul costo del lavoro così come dal danno di una lesione reputazionale”, ha spiegato Bellanova. "Non esistono filiere sporche, ma solo imprese che scelgono la via dell'illegalità”, ha poi precisato.(Rin)