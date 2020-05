Burundi: elezioni generali, consiglio episcopale denuncia irregolarità nel voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio dei vescovi cattolici del Burundi ha denunciato presunti brogli durante le operazioni di voto tenute alle elezioni generali dello scorso 20 maggio. In una dichiarazione audio rilanciata dai media locali, i vertici della comunità episcopale hanno affermato che "numerose irregolarità" sono state denunciate dai loro oltre 2.700 osservatori elettorali presenti sul territorio. In particolare, i vescovi denunciano la pratica del doppio voto, voti espressi per cittadini defunti o rifugiati, pressioni sugli elettori o ancora la presenza di persone non autorizzate durante lo spoglio ed il conteggio dei voti. Secondo i dati ancora provvisori annunciati lunedì dalla Commissione elettorale indipendente nazionale (Ceni), Ndayishimiye ha vinto le elezioni presidenziali con il 68,72 per cento dei voti contro il 24,19 per cento di Rwasa, che è arrivato secondo su un totale di sette candidati. Secondo i dati in possesso del Cnl, Rwasa avrebbe vinto con il 57-58 per cento dei voti. I risultati definitivi sono attesi per il prossimo 4 giugno. (segue) (Res)