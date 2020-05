Burundi: elezioni generali, consiglio episcopale denuncia irregolarità nel voto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato del Consiglio nazionale della libertà (Cnl), Agathon Rwasa, ha definito una “farsa elettorale” le elezioni generali dello scorso 20 maggio, vinte largamente dal candidato del partito al potere Cndd-Fdd, Evariste Ndayishimiye, e ha annunciato ricorso presso la Corte costituzionale. “Stiamo predisponendo il nostro reclamo e martedì o mercoledì presenteremo il nostro appello”, ha annunciato in una nota il portavoce del Cnl, Therence Manirambona. Già la scorsa settimana Rwasa aveva denunciato brogli nelle operazioni di voto, accusando i sostenitori del partito al potere Cndd-Fdd di essere ricorsi al “voto multiplo” e il fatto che gli osservatori elettorali del suo partito fossero stati cacciati da alcuni seggi elettorali. Rwasa aveva quindi definito “fantasiosi” i risultati parziali delle elezioni generali diffusi dall’emittente radiotelevisiva statale. "Respingo questi risultati. Sono risultati fantasiosi, non corrispondono alla realtà”, ha detto Rwasa in una nota. “Mercoledì sera abbiamo iniziato a contare i voti, abbiamo seguito lo scrutinio, eravamo in testa e i risultati che abbiamo ci mostrano che siamo ancora in testa”, aveva aggiunto. (segue) (Res)