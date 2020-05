Burundi: elezioni generali, consiglio episcopale denuncia irregolarità nel voto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza il portavoce del Cnl, Terence Manirambona, aveva denunciato l’arresto di circa 200 esponenti del partito. “È stata una caccia contro di loro”. La polizia non ha finora commentato gli arresti, ma tramite un suo portavoce ha dichiarato che le elezioni generali sono state "generalmente pacifiche". Il voto ha avuto luogo in assenza di osservatori internazionali, mentre le principali piattaforme dei social media sono state oscurate. Come riferito da alcuni quotidiani internazionali, l'accesso a Twitter, WhatsApp e Facebook è stato bloccato, nonostante di recente le organizzazioni per i diritti umani avessero esortato il governo a non farlo. Ai media locali è stato inoltre impedito di annunciare i risultati nei rispettivi seggi elettorali, a differenza di quanto accaduto nelle precedenti elezioni, dal momento che le autorità hanno autorizzato solo la Commissione elettorale ad annunciare i risultati ufficiali. Alla vigilia del voto l'Unione europea aveva rinnovato il suo invito allo svolgimento di uno scrutinio pacifico e nel rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini che si recheranno alle urne. In un comunicato pubblicato dal Servizio europeo per l'azione esterna (Seae), Bruxelles aveva invitato "tutti gli attori politici a onorare gli impegni assunti nel codice di condotta elettorale firmato nel dicembre 2019 e quindi a contribuire alla tenuta di uno scrutinio libero, trasparente, credibile e placato". (Res)