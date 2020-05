Libia: ministro Esteri algerino, invio armi minaccia per sicurezza regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il continuo invio di armamenti in Libia rappresenta una chiara violazione delle risoluzioni internazionali, alimenta la guerra civile e contribuisce ad armare gruppi terroristici che rappresenta una minaccia per la sicurezza regionale. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri algerino, Sabri Boukadoum, in un messaggio in occasione della Giornata mondiale dell’Africa, che segna anche il 57mo anniversario della creazione dell’Unione africana. Nel suo messaggio Boukadoum ha espresso rammarico per le agende conflittuali regionali e internazionali che stanno mantenendo la situazione di caos in Libia, un paese, che a detta del ministro, è diventato teatro di una guerra per procura. Il capo della diplomazia algerina ha espresso la volontà del suo paese a impegnarsi nel dialogo libico, ricordando il ruolo centrale che i paesi vicini e l'Unione africana dovrebbero svolgere nel percorso delle Nazioni Unite per risolvere il conflitto. Boukadoum si è detto “profondamente preoccupato per i pericolosi sviluppi avvenuti nel paese nelle ultime settimane", ribadendo la volontà di Algeri a "impegnarsi nel dialogo libico e proseguire gli sforzi per riunire le parti su un posizione comuni". Secondo il ministro algerino, "gli sviluppi osservati in Libia nelle ultime settimane, purtroppo, confermano le contraddittorie agende regionali e internazionali, che hanno come unico obiettivo quello di mantenere la Libia nel caos”.(Ala)