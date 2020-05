Scuola: De Cristofaro (Leu), a Lucia Azzolina la mia solidarietà e vicinanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' inaccettabile quanto sta accadendo: davvero qualcuno immagina che insultare e minacciare la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina possa aiutare il mondo della scuola? Lo scrive su Facebook il sottosegretario all’istruzione Peppe De Cristofaro. “A Lucia va tutta la mia solidarietà e la mia vicinanza. E lo dico senza infingimenti o ipocrisie. E’ chiaro a tutti che in questi giorni abbiamo sostenuto idee diverse su come procedere sui concorsi per i precari. Ma il confronto, seppur a tratti aspro, è sempre stato franco, leale, civile e democratico", aggiunge De Cristofaro, secondo cui per questo trovo davvero inaccettabile quanto accaduto, insulti sessisti, minacce e tentativi di hackeraggio che hanno addirittura portato la ministra dell’istruzione ad avere una scorta. “La discussione e la critica si quando si tramutano in odio, inflessibilità e rigidità generano violenza e minacce - prosegue il sottosegretario di Leu - che nulla hanno a che vedere con l’esercizio della democrazia. Ma davvero qualcuno immagina che insultare e minacciare la Ministra possa aiutare il confronto e riuscire migliorare la scuola?”, afferma ancora il sottosegretario. “Seppur nella diversità di alcune posizioni, con la Ministra ho sempre condiviso l’impegno sincero e appassionato per superare tutte le difficoltà e rilanciare la scuola italiana al centro del sistema Paese per battere diseguaglianze e dispersione. Certo non riusciremo a farlo in un clima di odio e profonda ostilità. Così i primi a perdere - conclude De Cristofaro - saranno la scuola e i suoi studenti”. (Rin)