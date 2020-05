Decreto Imprese: Russo-d'Ettore, grazie a Forza Italia verso defiscalizzazione bonus aziendali personale sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati di Forza Italia Paolo Russo e Maurizio D'Ettore annunciano che è stato approvato, con parere favorevole del governo, un ordine del giorno da loro presentato al decreto Liquidità "con il quale si impegna l'esecutivo a porre in essere in tempi brevi ogni iniziativa legislativa finalizzata a defiscalizzare per tutto il 2020 i premi aziendali percepiti dai lavoratori che operano nel comparto sanitario. Un altro risultato pratico", continuano i due parlamentari in una nota congiunta, "oltre agli emendamenti che il gruppo di Forza Italia è riuscito a far approvare per migliorare, in più parti, il testo presentato dal governo che, tuttavia, resta insufficiente". (Com)