Lombardia: Comazzi (FI) a Pd-M5s, basta polemiche, commissione inchiesta cominci a lavorare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dopo tre settimane di tentativi, ieri la commissione d’inchiesta ha finalmente eletto un presidente, un vice presidente e un segretario. Ora mi appello al senso di responsabilità dei consiglieri del Pd e del M5S: di polemica se n’è fatta abbastanza, adesso abbiamo bisogno che la commissione cominci a lavorare, nell’interesse di tutti i lombardi e dei territori colpiti” afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Fi in Consiglio regionale. “Davvero - prosegue - gli esponenti dem e Cinque Stelle ritengono più importante parlare di nomine e poltrone anziché fare chiarezza sulla gestione dell’emergenza a tutti i livelli? Ai cittadini di Codogno, di Alzano Lombardo e di tutta la Lombardia non interessa nulla di nomine e candidature: oggi la priorità è dare risposte ai cittadini. Per questo - conclude - auspico che l’opposizione tutta prenda parte ai lavori della commissione, offrendo il suo contributo”. (Com)