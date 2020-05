Usa: Trump contro i social media, “mettono a tacere la voce dei conservatori”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è tornato oggi ad attaccare le piattaforme di social media dopo che ieri Twitter ha apposto per la prima volta un'etichetta di verifica dei fatti (“fact checking”) sui suoi messaggi in seguito alle sue accuse rivolte alla proposta di tenere votazioni per corrispondenza. “I repubblicani ritengono che le piattaforme dei social media facciano tacere totalmente le voci dei conservatori. Regoleremo con forza o le chiuderemo prima di poter permettere che ciò accada. Abbiamo visto quello che hanno tentato di fare senza riuscirci nel 2016. Non possiamo permettere che una versione più sofisticata di ciò si verifichi di nuovo. Così come non possiamo permettere che le schede di posta elettronica su larga scala vengano utilizzate nel nostro paese. Sarebbe (un modo per rendere) gratuito tutti gli imbrogli, la falsificazione e il furto di schede. Chiunque imbrogliasse l’avrebbe vinta. Allo stesso modo, i social media. Datevi una regolata, adesso!!!!”, ha scritto Trump su Twitter. (segue) (Nys)