Latina: nuovi orari strutture cimiteriali e apertura straordinaria mercato settimanale R6

- Nuovi orari di apertura del cimitero urbano di Latina da domenica 31 maggio: dal lunedì alla domenica, dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00, (escluso il mercoledì pomeriggio). I nuovi orari di apertura del cimitero di Borgo Montello, invece, sono già in vigore da lunedì 25 maggio (dal lunedì alla domenica, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00). Inoltre, su richiesta delle associazioni di categoria, è stata disposta l'apertura straordinaria del mercato settimanale R6 per martedì 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica. È quanto rende noto il comune di Latina. (Com)