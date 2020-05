Sicurezza: Bellanova, solidarietà ad Azzolina, intimidazioni non siano strumento di espressione del dissenso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un post su Facebook, il ministro dell'Agricoltura, Teresa Bellanova, ha espresso solidarietà al ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, da tre giorni sotto scorsa dopo alcune minacce ricevute. "Vorrei esprimere la mia piena solidarietà alla ministra Lucia Azzolina, alla quale è stata assegnata la scorta a causa di una serie di minacce ricevute in questi giorni. So bene cosa significa vivere sotto scorta e conosco la preoccupazione forte che ne deriva, per se stessi ma soprattutto per le persone a noi care", ha detto Bellanova. "Si può essere d'accordo o meno con le opinioni o le decisioni prese da chi governa. Ma la violenza verbale e le intimidazioni non possono essere lo strumento di espressione del dissenso. E questa pratica dell'odio che sempre più tende di affermarsi nel nostro Paese - prosegue il ministro nel post - rappresenta un rischio gravissimo per la democrazia e la libertà di espressione di ognuno, contro cui opporci con tutte le nostre forze. E allora andiamo avanti a testa alta, cara Lucia. Senza rinunciare alla libertà di pensare e agire nel modo che riteniamo possa essere il migliore per il Paese, conclude il ministro dell'Agricoltura. (Rin)