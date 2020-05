Ue: Carfagna (FI), questo governo saprà gestire occasione unica Recovery fund?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen disegna il profilo dell'Europa solidale e amica che per tanto tempo abbiamo invocato. Sappiamo tutti che la trattativa sul Recovery Fund sarà lunga e complessa, ma quel che mi preoccupa fin da ora, da cittadina italiana prima che da esponente politico, è una domanda semplice: il governo Conte 2 sarà in grado di cogliere questa irripetibile occasione di rinascita e sviluppo? Lo dichiara, Mara Carfagna vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, in una nota. "Un governo che non è riuscito a recapitare ai legittimi destinatari nemmeno i modesti fondi dei decreti emanati finora, può gestire questa enorme partita? Ad accentuare la nostra preoccupazione ci sono gli interventi giornalistici di oggi di Giuseppe Conte, che sembra quasi un osservatore esterno mentre descrive le necessità dell'Italia: un presidente del Consiglio e un governo, in Paesi normali, si esprimono con proposte concrete e iniziative parlamentari, non con lettere di intenti alla stampa", aggiunge. "Credo che l'esecutivo sia al bivio: o, così come ha fatto l'Europa, apre una nuova partita di condivisione, utilizzando tutte le energie della politica, dell'impresa, della scienza, della tecnica, per gestire la Fase 3 e approfittare fino in fondo delle possibilità che offre, oppure soccomberà alle sue divisioni interne e condannerà tutti noi al tunnel di una crisi irreversibile", conclude Carfagna.(Rin)