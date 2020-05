Roma: Palumbo-Lostia (Pd), presto soluzione per famiglie consultorio a rischio sgombero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere comunale Pd Marco Palumbo e Maura Lostia, consigliera Pd del Municipio V, in una nota affermano: "Urge una soluzione immediata per le famiglie attualmente alloggiate nei locali del Consultorio di via Casilina 711. A quanto ci risulta, proprio in un momento di drammatica emergenza sanitarie e crisi economica, che ha colpito ancor più pesantemente le fragilità sociali, queste famiglie siano state raggiunte da un avviso di sfratto, senza che il municipio V abbia proposto alcuna alternativa. Una situazione inaccettabile. Facciamo appello all'amministrazione comunale e alla giunta municipale affinché prendano in carico questi nuclei familiari e non li abbandonino al loro destino in questo momento. Le istituzioni hanno il dovere di difendere e tutelare i deboli. Questo è il momento di dimostrare che la città non abbandona nessuno nel momento del bisogno che in questo momento è peraltro aggravato dall'emergenza", conclude la nota. (Com)